Antalya ve İzmir turizmine can suyu

Giriş : 26.04.2017 / 10:58:00

Türk Havayolları ile Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, Antalya ve İzmir turizmine katkı sağlamak ve canlandırmak için Almanya’dan 44 tur operatörü ve seyahat acentesini Antalya’ya ve İzmir’e getiriyor.