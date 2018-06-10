Antalyaspor, Bülent Korkmaz ile anlaştı
Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor, Hamza Hamzaoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Bülent Korkmaz ile anlaştı.
Bülent Korkmaz, en son 2015-2016 sezonunda Mersin İdmanyurdu'nda görev yapmıştı.
Korkmaz, son olarak BeIN Sports'ta spor yorumculuğu yapıyordu.
NTV
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