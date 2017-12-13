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Antalyaspor'da Eto'o depremi yaşanıyor!

Antalyaspor'da Eto'o depremi yaşanıyor!.14410
  • Giriş : 13.12.2017 / 13:13:00

Antalyaspor'da golcü oyuncu Samuel Eto'o ile ilgili kriz yaşanıyor.

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Büyüyen Beşik

Süper Lig'de deprem. Golcü oyuncu Samuel Eto'o'nun ara transfer döneminde Türkiye'deki kariyerini noktalama kararı aldığı öğrenildi.

2.5 sezon önce Antalyaspor'a imza atarak büyük bir sürprize imza atam Samuel Eto'o, kırmızı beyazlı kulüpte en çok gol atan oyuncu olarak tarihe geçmişti,

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