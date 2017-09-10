Antalyaspor'da Nasri krizi devam ediyor
Antalya'nın yıldız topçusu, bu mücadelede forma giymedi.
Süper Lig’de Antalyaspor ile Galatasaray arasındaki maçtan önce Akdeniz ekibinden nasri krizi yaşandı.
Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Antalyaspor'da Nasri krizi yaşandı. Akdeniz ekibinde yeni transfer Samir Nasri kadroda yer almadı. Öte yandan Deniz Kadah'ın da maç kadrosunda olmadığı görüldü.
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