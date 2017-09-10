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Antalyaspor'da Nasri krizi devam ediyor

Antalyaspor'da Nasri krizi devam ediyor.15105
  • Giriş : 10.09.2017 / 19:50:00

Antalyaspor ile Galatasaray arasındaki mücadele öncesinde "Nasri" krizi yaşandı.

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Antalya'nın yıldız topçusu, bu mücadelede forma giymedi.

Süper Lig’de Antalyaspor ile Galatasaray arasındaki maçtan önce Akdeniz ekibinden nasri krizi yaşandı.

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Antalyaspor'da Nasri krizi  yaşandı. Akdeniz ekibinde yeni transfer Samir Nasri kadroda yer almadı. Öte yandan Deniz Kadah'ın da maç kadrosunda olmadığı görüldü.

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