Antalyaspor'dan Eto'o'yu satmama kararı!
Spor Toto Süper Lig’in ara transfer döneminde çok konuşulan ve ismi Beşiktaş ile de ciddi şekilde anılan Samuel Eto'o için Antalyaspor yönetiminden flaş bir karar geldi.
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Beşiktaş’ın kadrosuna katmak istediği Kamerunlu yıldız ismi satmayacaklarını duyurdu.
Bu kararla birlikte Beşiktaş'ın Eto'o transferi planı suya düştü.
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