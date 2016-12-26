Antalyaspor'dan flaş Eto'o açıklaması!
Beşiktaş'ın geçen seneden beri peşinde olduğu golcü oyuncu Eto'o için Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan açıklama geldi.
Çalımbay, Eto'o ile transferi konuşmadığını ve onu bırakmak niyetinde olmadığını belirterek yine de yönetim ile görüşmesi gerektiğini söyledi.
Beşiktaş’tan Kerim Frei ve Ömer Şişmanoğlu’yla ilgilendiklerini söyleyen Rıza Çalımbay, “Necip’i de istedik ama olma şansı yok. Hoca onu bırakmıyor” dedi.
Hedeflerinin ligi ilk 10’da bitirmek olduğunu vurgulayan Çalımbay, “Ondan sonra yukarıya oynayan bir takım olmak istiyoruz. Daha sonra da Avrupa Kupaları için mücadele etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
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