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Antalyaspor'dan Pato bombası

Antalyaspor'dan Pato bombası.17333
  • Giriş : 27.12.2016 / 12:56:00

Antalyaspor'da adı sır gibi saklanan Brezilyalı yıldız golcünün ismi ortaya çıktı.

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Basın Sözcüsü Bora Terzioğlu ve Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın isim vermeden çok istediklerini açıkladığı Brezilyalı yıldızın kim olduğu belli oldu. Antalya merkezli yayın yapan Kanal V'nin haberine göre Kırmızı-Beyazlıların peşinde olduğu futbolcu Villarreal'in yıldızı Alexandre Pato. Daha önce Milan ve Chelsea gibi kulüplerin formasını giyen 27 yaşındaki golcü için ısrarcı olan Antalyaspor'un, İspanyol ekibiyle bonservis konusunda anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi. Brezilyalı yıldızı ikna etmek için uğraş veren Kırmızı-Beyazlı yöneticiler, olumlu yanıt alması halinde transfere son noktayı koyacak.

GALATASARAY DA DEVREDE

Antalyaspor Kulübü'nü transferde zorlayan tek engel ise Galatasaray'ın da Brezilyalı yıldız için devrede olması gösterildi. Golcü sorununu Pato ile aşmak isteyen Galatasaray'ın da teklifini yaptığı ve İspanya cephesinden yanıt beklediği ifade edildi.

PATO GELİRSE ETO'O GİDEBİLİR

Öte yandan Alexandre Pato'nun Antalyaspor'a gelmesi, Samuel Eto'o'nun da önünü açacağı vurgulandı. Brezilyalı yıldızın transfer edilmesi halinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın, Beşiktaş ve Trabzonspor'un gündeminde olan Samuel Eto'o'nun gidişine yeşil ışık yakabileceği gelen haberler arasında yer aldı.

Bu sezon İspanyol ekibiyle 19 maçta forma giyen yıldız futbolcu, 6 kez gol sevinci yaşarken, 2 kez de arkadaşlarını golle buluşturdu.

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