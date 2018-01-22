Antalyaspor'dan Samuel Eto'o açıklaması
Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edilen Antalyaspor'un golcü futbolcusu Samuel Eto'o takımdan ayrılmak istediğini belirtti.
A Spor'un haberine göre, "Antalyaspor'un yıldız golcüsü Samuel Eto'o takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti."
Eto'o nun ayrılmak istemesinin arından kulüpten bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Eto'o ile görüşmeler devam ediyor, henüz netleşen birşey yok" denildi.
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