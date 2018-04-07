Antalyaspor deplasmanda Karabük'ü devirdi
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında geride kalmak istemeyen Antalyaspor, deplamanda Kardemik Karabükspor'u 2-1 yendi.
Süper Lig'de düşmesine artık kesin gözüyle bakılan Kardemir Karabükspor, düşmeme mücadelesi veren Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı Antalyaspor ile karşılaştı. Antalyaspor, son dakikalarda bulduğu gollr maçtan 3 puanla ayrıldı.
Maçtan Dakikalar
9. dakikada sol kanattan Herve Kage'nin kullandığı serbest vuruşta Boffin çift yumrukla topu uzaklaştırdı.
12. dakikada sol çaprazdan kazılan serbest vuruşta topun başına geçen Diego Angelo'nun doğrudan kaleye şutunda meşin yuvarlak uzak köşede ağlarla buluştu. 0-1
31. dakikada Hakan Aslantaş'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Alican Karadağ'ın kafa vuruşunda Boffin topu çelmeyi başardı.
34. dakikada Jevtovic'in ceza alanında sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutta top yan ağlarda kaldı.
48. dakikada Maicon'un sağ kanattan yaptığı ortada Deniz Kadah topla buluşmak istedi ancak kaleci Rybka son anda topa sahip oldu.
53. dakikada Doukara'nın pasıyla ceza sahası içinde Maicon kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereyken Karabükspor savunması yatarak müdahale etti ve topu uzaklaştırdı.
67. dakikada Karabükspor penaltı kazandı. Ergin Keleş'in golüyle Karabükspor beraberliği yakaladı.
70. dakikada Karabükspor sağ kanattan etkili olmaya çalıştı. Hakan'ın ceza sahası içine yolladığı ortada oluşan karambolde topa kimse dokunamadı.
78. dakikada Emre Güral ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak şutunda isabet sağlayamadı.
83. dakikada Doukara'nın asistinde Antalyaspor, Deniz Kadah'ın golüyle yeniden öne geçti.
85. dakikada Boffin, kaleye direkt yönelen korneri parmaklarının ucuyla çeldi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Antalyaspor, arka arkaya 3. maçından da galibiyetle ayrıldı.
Karabükspor - Antalyaspor maçı 11'leri:
Kardemir Karabükspor: Rybaka, Hakan, Kravchenko, Tayyib, İshak, Osman, Alican, Hamidou, Leandrinho, Herve Kage, Ergin.
Antalyaspor: Boffin, Sangare, Djourou, Diego, Sakıb, Charles, Hakan, Maicon, Deniz, Jevtovic, Doukara.
FANATİK
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