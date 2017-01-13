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Antalyaspor prim dağıttı

Antalyaspor prim dağıttı.25923
  • Giriş : 13.01.2017 / 17:31:00

Antalyaspor, dağıttığı primlerle futbolcularını zengin etti. Performans primi olarak 10 milyon 400 bin TL kazanan Antalyaspor, paranın yarısından çoğunu futbolcularına dağıttı.

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Antalyaspor'da sezon başında göreve gelen yeni yönetim, kulübün içerisinde bulunduğu borç batağından şikayet ederken, futbolcularına dağıttığı prim miktarıyla dikkatleri üzerine çekti. Antalya merkezli yayın yapna Kanal V'nin haberine göre; Kırmızı-Beyazlı yönetim, sezon başında belirlediği galibiyet primlerine zam yapınca futbolcularını adeta zengin etti.

Prim sistemi çerçevesinde Kayserispor, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa galibiyetlerinin ardından futbolcularına 630 bin lira dağıtan Kırmızı-Beyazlı yönetim; Trabzonspor, Adanaspor ve Fenerbahçe maçlarında bu rakamı 790 bin 500 liraya yükseltti.

Ödemelere Osmanlıspor, Akhisar Belediyespor, Rizespor ve Başakşehir maçının beraberlik primleri de eklenince ilk yarı boyunca Kırmızı-Beyazlıların sadece futbolcular için kasasından çıkardığı miktar 5.6 milyon lirayı buldu.
Alınan 6 galibiyet ve 4 beraberlikten dolayı 10 milyon 400 bin lira performans primi almaya hak kazanan Antalyaspor Kulübü, kazandığı bu paranın yarısından fazlasını futbolcularına dağıttı. İlk yarı boyunca futbolcularına prim olarak yaklaşık 5.6 milyon lira ödeyen Antalyaspor Kulübü'nün kasasında ise 4 milyon 800 bin lira kaldı. Kırmızı-Beyazlı yönetim, teknik heyet ve diğer kulüp çalışanlarının primleri için kalan 4 milyon 800 bin liranın içerisinden ödeme yaptı.

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