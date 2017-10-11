Antep'te baskına giden polislere saldırı!
Gaziantep'te şoke eden bir olay yaşandı. Antep'te bir eve baskına giden polis ekiplerine ateş açıldı. Yaşanan çatışma sonrası geniş güvenlik önlemleri alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şahinbey Emniyet Müdürlüğü ekipleri, savcılık kararı ile arama yapmak için bir eve baskın düzenledi. Baskın esnasında evde bulunan ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi polislere ateş açtı. Yaşanan çatışmanın ardından bölgeye Özel Harekat ve Terörle Mücadele ekipleri sevk edildi.
Bölgede yaşanan olayın ardından başlatılan operasyon devam ediyor.
TRT
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