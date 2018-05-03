Antep'te özel yurtta 16 öğrenci zehirlendi
Gaziantep'te özel yurtta kalan 16 öğrencinin akşam yemeğinde kavurma yedikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ve zehirlendikleri ortaya çıktı.
TRT
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