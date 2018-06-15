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Antoine Griezmann'dan transfer açıklaması!

Antoine Griezmann'dan transfer açıklaması!.15335
  • Giriş : 15.06.2018 / 08:03:00

Transfer tartışmalarına konu olan Atletico Madrid futbolcusu Griezmann, kararını açıkladı.

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Atletico Madrid’de forma giyen ve geleceğinin nasıl şekilleneceği merakla beklenen Antoine Griezmann, bir televizyon programında kararını açıkladı. İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid’in kadrosunda bulunan ve ismi bir süredir Barcelona ile ciddi şekilde anılan Antoine Griezmann, kulübünde kalıyor.

Fransa Milli Takımı ile Rusya’da Dünya Kupası’nda mücadele edecek olan Griezmann, kararını bir televizyon kanalında açıkladı. “Barcelona’ya mı gidecek yoksa Atletico Madrid’de mi kalacak?” sorusunun cevabı günlerdir merakla beklenirken, başarılı hücum oyuncusu açıkladı: Kalıyorum.

Geçen sezon Atletico Madrid forması ile 49 maça çıkan solak forvet, 29 gol atıp 15 asist yaptı.  La Liga ekibi, geçtiğimiz günlerde ise Monaco’nun Fransız kanat oyuncusu Thomas Lemar’ı kadrosuna kattığını ilan etmişti.

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