AÖF öğrencileri dikkat! Yarın son gün!
Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için tarih açıklandı. Lisans eğitimi alanlar lisans ve ön lisans programlarına internetten başvuru yapabiliyor. İkinci üniversite programı için kayıt işlemleri yarın sona erecek.
AÜ'nün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre eğitim veren fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler, açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere internet üzerinden başvurduktan sonra kayıt işlemlerini gerçekleştirebiliyor.
Okudukları veya mezun oldukları alanlar haricinde adaylardan lisans eğitimi alanlar lisans veya ön lisans programlarına, ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabiliyor.
Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerde yabancı dille eğitim verilen programlara kaydolacak adayların, "Açıköğretim Sistemi Yabancı Dille Öğretim Yapan Programların Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Uygulama Esasları"ndaki koşullardan birini sağlaması gerekiyor.
Adaylar, "http://aof.anadolu.edu.tr" adresinden kayıt otomasyonu bağlantısı "ikinci üniversite" linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştirebiliyor. Adaylar, daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayıp banka ödemesini yaptıktan sonra, Açıköğretim Fakültesi bürolarından yarın saat 17.00'ye kadar kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.
TRT
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