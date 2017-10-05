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AÖF öğrencileri dikkat! Yarın son gün!

AÖF öğrencileri dikkat! Yarın son gün!.13504
  • Giriş : 05.10.2017 / 11:52:00

Açıköğretim Fakültesi'nin 'ikinci üniversite' programı için kayıtlar sona eriyor.

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Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için tarih açıklandı. Lisans eğitimi alanlar lisans ve ön lisans programlarına internetten başvuru yapabiliyor. İkinci üniversite programı için kayıt işlemleri yarın sona erecek.

AÜ'nün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, herhangi bir  yükseköğretim programından mezun olanlar ile merkezi açıköğretim ve uzaktan  eğitim sistemine göre eğitim veren fakülteler dışında yükseköğretim programında  kayıtlı öğrenciler, açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere internet  üzerinden başvurduktan sonra kayıt işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Okudukları veya mezun oldukları alanlar haricinde adaylardan lisans  eğitimi alanlar lisans veya ön lisans programlarına, ön lisans eğitimi alanlar ön  lisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabiliyor.

Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerde yabancı dille  eğitim verilen programlara kaydolacak adayların, "Açıköğretim Sistemi Yabancı  Dille Öğretim Yapan Programların Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Uygulama  Esasları"ndaki koşullardan birini sağlaması gerekiyor.

Adaylar, "http://aof.anadolu.edu.tr" adresinden kayıt otomasyonu  bağlantısı "ikinci üniversite" linkine tıklayarak internet başvurularını  gerçekleştirebiliyor. Adaylar, daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayıp  banka ödemesini yaptıktan sonra, Açıköğretim Fakültesi bürolarından yarın saat  17.00'ye kadar kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.

TRT

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