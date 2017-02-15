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AÖF Sınav tarihleri değişti!

AÖF Sınav tarihleri değişti!.13504
  • Giriş : 15.02.2017 / 16:04:00

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için önemli bir duyuru yapıldıç

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TBMM'de kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Anayasa Değişikliği referandumunun 16 Nisan'da yapılacak olması AÖF sınavlarının ertelenmesine neden oldu.15-16 Nisan'da yapılacak AÖF sınavları 29-30 Nisan'a ertelendi.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve  İşletme fakültelerinin 2016-2017 öğretim yılı bahar dönemi sınavlarının tarihi,  16 Nisan'da yapılacak referandum dolayısıyla değiştirildi.

AÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, AÜ Senatosunun kararı  gereğince, Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin 2016-2017 öğretim yılı  akademik takvimine göre 15-16 Nisan'da planlanan 2016-2017 öğretim yılı bahar  dönemi ara sınavları, referandum takvimi nedeniyle 29-30 Nisan'da  gerçekleştirilecek.   27-28 Mayıs'ta yapılması planlanan bahar dönemi dönem sonu sınavları  da 3-4 Haziran'a alındı.

Bugün ÖSYM'de yapılan açıklamada TUS ve STS sınavları da referandum nedeniyle ertelenmişti.

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