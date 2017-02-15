AÖF Sınav tarihleri değişti!
TBMM'de kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Anayasa Değişikliği referandumunun 16 Nisan'da yapılacak olması AÖF sınavlarının ertelenmesine neden oldu.15-16 Nisan'da yapılacak AÖF sınavları 29-30 Nisan'a ertelendi.
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin 2016-2017 öğretim yılı bahar dönemi sınavlarının tarihi, 16 Nisan'da yapılacak referandum dolayısıyla değiştirildi.
AÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, AÜ Senatosunun kararı gereğince, Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin 2016-2017 öğretim yılı akademik takvimine göre 15-16 Nisan'da planlanan 2016-2017 öğretim yılı bahar dönemi ara sınavları, referandum takvimi nedeniyle 29-30 Nisan'da gerçekleştirilecek. 27-28 Mayıs'ta yapılması planlanan bahar dönemi dönem sonu sınavları da 3-4 Haziran'a alındı.
Bugün ÖSYM'de yapılan açıklamada TUS ve STS sınavları da referandum nedeniyle ertelenmişti.
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