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AÖF sınav yerleri açıklandı

AÖF sınav yerleri açıklandı.13504
  • Giriş : 09.01.2018 / 10:09:00

Açık Öğretim Fakültesi sınavı için sınav yerleri açıklaması geldi.

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Milyonlarca Açık Öğretim Fakültesi öğrencisinin beklediği haber geldi. Anadolu Üniversitesi, sosyal medya hesabı üzerinden AÖF sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

Anadolu Üniversitesi, AÖF sınav yerlerinin açıklandığını ‘Sınav Giriş belgenizi http://aof.anadolu.edu.tr adresinden de alabilirsiniz.’ İfadeleriyle duyurdu. Öğrenciler, https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin “Öğrenci Girişi” bağlantısından TCKN ve şifreleri ile oturum açarak ve AÖF bürolarından alabilirler. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 13-14 Ocak tarihlerinde üç oturumlu olarak gerçekleşecek.

Açıköğretim Fakültesi, sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler için önemli bir uyarıda bulundu. Sınav günü bir problem yaşanmaması amacıyla gerekli belgelerin yanlarında bulunmasını talep eden AÖF, konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte, açıklamada yer alan belgelerin listesi;

Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi; fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir. Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.

Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.

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