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AÖF sınavları hafta sonu yapılacak

AÖF sınavları hafta sonu yapılacak.15060
  • Giriş : 11.01.2017 / 10:58:00

Seydişehir'de hafta sonu 4 oturum halinde ÖSYM VE AÖF Sınav Koordinatörlüğü'nde gerçekleştirilen sınavlarda yaklaşık 610 öğrenci ter dökecek.

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Seydişehir'de bu yıl açık öğretim sınavlarının ilk defa yapıldığını ileriki dönemlerde sınava girecek öğrencilerin sayısında artış olabileceğini kaydeden Başkan Tutal" Seydişehir'de Açık Öğretim Sınavlarına girecek olan öğrencilerimizin sınav için başka yerlere gitmeyecek olmaları bizi memnun etti" dedi.

14-15 Ocak tarihinde Seydişehir'de yapılacak olan Açık Öğretim Sınavlarında 506  personelin görev yapacağını kaydeden Başkan Tutal;'' Seydişehir'in  sınav merkezi yapılması, memleketimiz adına sevindirici. Öğrencilerimiz sınava girebilmek için hem stres yaşıyorlardı , hem de maddi bir külfet yaşıyordu" dedi.

Hafta sonu Ahmet Cengiz Mühendislik , Meslek Yüksek Fakültesi , İmam Hatip Anadolu Lisesi ve Enis Şanlıoğlu Lisesi'nde sınavların sabah oturumlarının 09.30, öğlen oturumlarının ise Saat:14.00'da yapılacağını kaydeden Başkan Tutal;" Sınava girecek öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

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