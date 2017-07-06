AP'deki Türkiye oylaması kabul edildi
Merakla beklenen oylama skandalla sonuçlandı. Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye ile müzakereleri dondurma çağrısı 477 oyla kabul edildi. Söz konusu tasarı, son anayasa değişikliğinin Kopenhag kriterine uyumlu olmaması gerekçe gösterilerek gündeme getirilmişti.
Teklifin altında, AP Türkiye raportörü Hollandalı parlamenter Kati Piri'nin imzası bulunuyor. Karar tasarısı şeklindeki yıllık olağan Türkiye raporu, dün AP'de tartışılmıştı.
Raporla, üyelik müzakerelerinin başladığı 2005'ten bu yana ilk defa bir AB kurumunun müzakerelerin resmen askıya alınması çağrısı yapmıştı.
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