Facebook Twitter Rss

AP'deki Türkiye oylaması kabul edildi

AP'deki Türkiye oylaması kabul edildi.28993
  • Giriş : 06.07.2017 / 13:44:00
  • Güncelleme : 06.07.2017 / 13:49:17

Avrupa Parlamentosu'nda müzakereleri dondurma çağrısı kabul edildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Merakla beklenen oylama skandalla sonuçlandı. Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye ile müzakereleri dondurma çağrısı 477 oyla kabul edildi. Söz konusu tasarı, son anayasa değişikliğinin Kopenhag kriterine uyumlu olmaması gerekçe gösterilerek gündeme getirilmişti.

Teklifin altında, AP Türkiye raportörü Hollandalı parlamenter Kati Piri'nin imzası bulunuyor. Karar tasarısı şeklindeki yıllık olağan Türkiye raporu, dün AP'de tartışılmıştı.

Raporla, üyelik müzakerelerinin başladığı 2005'ten bu yana ilk defa bir AB kurumunun müzakerelerin resmen askıya alınması çağrısı yapmıştı.

Şeyma Subaşı, Acun'un gömleğini ütüledi

Hükümetten Suriyeliler konusunda uyarı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Rapor kapağı açılmadan iade edilecek!

Rapor kapağı açılmadan iade edilecek!

Avrupa Parlamentosu’nda dün görüşülen Türkiye Raporu bugün oylanıp kabul edilmesine ilişkin AB Bakan

ABD'den 'Birleşik Kıbrıs' çağrısı!

ABD'den 'Birleşik Kıbrıs' çağrısı!

Amerika Birleşik Devletleri, Kıbrıs sorunu ile ilgili harekete geçti.

 

ABD'den MİT TIR'ları için açıklama!

ABD'den MİT TIR'ları için açıklama!

Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği, MİT TIR'ları iddianamesi hakkında konuştu.

Erdoğan: Almanya intihar ediyor!

Erdoğan: Almanya intihar ediyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

 

Almanya'dan Erdoğan yasağı!

Almanya'dan Erdoğan yasağı!

Almanya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili skandal bir karara imza attı.

HSK Kararnamesi yayınlandı

HSK Kararnamesi yayınlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu önemli atamalarda ve yer değişikliklerinde bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya