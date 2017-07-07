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AP'den Türkiye'ye: Akkuyu'yu durdur

AP'den Türkiye'ye: Akkuyu'yu durdur.20974
  • Giriş : 07.07.2017 / 10:55:00
  • Güncelleme : 07.07.2017 / 10:54:25

Avrupa Parlamentosu, Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili Türkiye'yi uyardı.

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Türkiye ile müzakereleri askıya alma kararı alan Avrupa Parlamentosu, raporda Rusya ile ortak yürütülen Akkuyu Nükleer Santrali projesinden vazgeçilmesini talep etti. Talebe gerekçe olarak deprem riski gösterildi.

Raporda, "AP, Türkiye hükümetini Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin yapımına dair planlarını durdurması çağrısında bulunuyor" denilirken, santralin yapımına karar verilen bölgenin güçlü depremlere eğilimli olduğu iddia edildi.

Söz konusu ‘tehlikenin' yalnızca Türkiye'ye değil, aynı zamanda tüm Akdeniz bölgesine karşı bir tehdit olduğu öne sürüldü.

SİNOP NÜKLEER SANTRALİ'NE DEĞİNİLMEDİ

Öte yandan AP kararında Japon-Fransız ortaklığıyla yürütülen Sinop Nükleer Santrali ile ilgili bir değerlendirmede bulunulmaması dikkat çekti.

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