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AP: Türkiye'ye kapıları kapatmayacağız!

AP: Türkiye'ye kapıları kapatmayacağız!.13232
  • Giriş : 30.04.2017 / 10:13:00

Avrupa Parlamentosu, Türkiye'ye kapıların kapatılmayacağını açıkladı.

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Brüksel’de İngiltere’nin AB’den ayrılışıyla ilgili 27’li formattaki özel zirveye katıldıktan sonra açıklamalarda bulunan AP Başkanı Antonio Tajani, “Türkiye’ye kapıyı kapatmayacağız” dedi. Tajani, “Türkiye bir aday ülke, umarım Kopenhag Kriterleri’ni yerine getirmek için gereken her şeyi yapar. Tabii ki Türkiye’ye kapıyı kapatmayacağız, idam cezası tartışmaları, gazetecilerin tutuklanması kabul edilemez. Basın özgürlüğü demokrasinin en temel unsuru, temel taşı” diye konuştu.

ÜÇLÜ GÖRÜŞME ARAYIŞI

AB Zirvesi sonrasında basına konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Jean-Claude Juncker’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Brüksel’de görüşmeye çalışacaklarını söyledi. Üçlü görüşme olasılığı üzerinde uzunca bir süredir duruluyor. Merkel görüşmenin 25 Mayıs’ta Brüksel’de yapılacak NATO Zirvesi sırasında yapılabileceğini belirtti. Görüşmeye ilişkin detaylar henüz netleşmiş değil. 

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