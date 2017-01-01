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Apple CEO'su Cook'tan Türkiye'ye destek!

Apple CEO'su Cook'tan Türkiye'ye destek!.12845
  • Giriş : 01.01.2017 / 11:18:00

Apple'ın CEO'su Tim Cook, İstanbul'da gerçekleşen saldırıdan sonra bir Twit attı.

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Cook, Reina'da gerçekleşen saldırıdan sonra Türkiye ile acısını paylaştığını belirterek destek mesajı yolladı.

Cook, saldırı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden Türkçe olarak, dayanışma mesajı paylaştı.

Cook'un twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle: "Sevgili Türkiye, acınızı ve üzüntünüzü paylaşıyoruz. #Istanbul kalbimiz sizinle."

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