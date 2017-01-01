Apple CEO'su Cook'tan Türkiye'ye destek!
Cook, Reina'da gerçekleşen saldırıdan sonra Türkiye ile acısını paylaştığını belirterek destek mesajı yolladı.
Cook, saldırı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden Türkçe olarak, dayanışma mesajı paylaştı.
Cook'un twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle: "Sevgili Türkiye, acınızı ve üzüntünüzü paylaşıyoruz. #Istanbul kalbimiz sizinle."
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