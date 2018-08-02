Apple tarihi rekoru kırıyor! 1 trilyon dolar oldu
Amerika Birleşik Devletleri'nde teknoloji devi Apple, New York borsasında 1 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı. Apple, tarihte bu seviyeye ulaşan ilk şirket oldu.
New York borsasında dün günü 190,29 dolardan kapatan Apple hisseleri, bugün yüzde 5,1 artışla TSİ 17.37'de 200 dolara ulaşarak şirket tarihindeki en yüksek seviyeye çıkarak piyasa değerini de 981 milyar dolara kadar yükseltmişti.
Apple piyasa değerini 1 trilyon dolara çıkararak tarihte bunu başaran ilk şirket oldu.
GEÇEN SENEYE GÖRE ARTIŞ YAŞAMIŞTI
Apple'dan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre, bu senenin nisan-haziran dönemi bilançosunda üçüncü çeyrek olarak kabul eden şirketin geliri geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 17,3 artarak 53,26 milyar dolara ulaştı. Şirket, geçen yılın nisan-haziran döneminde 45,41 milyar dolar gelir elde etmişti.
HİSSE BAŞI KAZANCI DA YÜZDE 2,34 DOLARA TIRMANMIŞTI
Firmanın net karı da geçen yılın nisan-haziran döneminde 8,72 milyar dolardan bu senenin aynı döneminde 11,52 milyar dolara çıkarak yüzde 32,1 artış gösterdi. Şirketin hisse başına karı ise söz konusu dönemde 1,67 dolardan 2,34 dolara tırmandı.
HÜRRİYET
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