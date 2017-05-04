AR-GE ile gelen rekor büyüme
Net karını ise yüzde 33 arttırarak 27.3 milyon liraya yükselten HEKTAŞ’ın rekor büyüme ve karlılığının ardında AR-GE yatırımları etkili oldu. Tarım sektörü için zirai ve hayvansal ilaçlar üreten HEKTAŞ’ın, her bölgenin koşuluna göre geliştirdiği ilaçlar büyümenin motoru oldu.
HEKTAŞ Genel Müdürü Levent Ortakçıer, 2017’deki AR-GE odaklı yatırım stratejilerini sürdüreceklerini belirterek, “HEKTAŞ’ın kendi sektöründeki bu yükselişi finansal sonuçlarla sınırlı kalmayacak. Sektöre katma değer sağlayan yeni yatırımlarla gücümüze güç katmaya devam edeceğiz” dedi.
Zirai ve hayvansal ilaçlar konusunda Türkiye’nin yerli lideri OYAK Grubu şirketlerinden HEKTAŞ, AR-GE çalışmalarının meyvesini yılın ilk çeyreğinde almaya başladı. 2016 yılının ilk çeyreğine göre bu yılın aynı döneminde yüzde 29 büyüyen HEKTAŞ, ilk çeyrek net karını yüzde 33 artırmayı başardı. Bu süreçte her bölgeye uygun ayrı zirai ilaçlar geliştirdiklerini ve bu yeni ürünlerin başarıda önemli bir payı olduğunu anlatan HEKTAŞ Genel Müdürü Levent Ortakçıer, “AR-GE birimimiz tarafından geliştirilen yeni ürünlerimizle her bölgeye ayrı çözüm sunuyoruz. Örnek vermek gerekirse, sebzeler için tek ürün değil, her bölgenin ihtiyacı için ayrı ürünler geliştirdik. AR-GE çalışmaları bundan sonra da şirketimizin odağında olmaya devam edecek” dedi.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan 76 bin metrekarelik modern üretim tesisine, yıl sonuna kadar bitirmeyi planladığı AR-GE merkezini de katmayı hedeflediklerini belirten Ortakçıer, “HEKTAŞ olarak tarım ve hayvan sağlığı konusundaki iddiamızı büyüterek sürdürmeye kararlıyız. AR-GE yatırımlarının sonuçlarını önümüzdeki dönemde görmeyi hedefliyoruz. Tohum ve gübre başta olmak üzere ilişkide olduğumuz tüm pazarlarda HEKTAŞ’ın adını göreceksiniz.” dedi.
DİĞER HABERLER
Danıştay'dan Bahçeşehir gölet projesini iptal!
Danıştay 13. Dairesi, gündemden düşmeyen Bahçeşehir gölet projesi için "iptal" kararı verdi.
CHP ve HDP'li eski vekilin evinde arama!
CHP ve HDP'de görev yapan Esat Canan'ın evinde arama yapıldı.
Külliye'deki kritik buluşmanın ayrıntıları!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile buluştu.
Malatya'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
FETÖ soruşturması kapsamında örgüt üyelerine yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor.