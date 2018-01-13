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Ara Güler'den Tayyip Erdoğan için olay sözler

Ara Güler'den Tayyip Erdoğan için olay sözler.18774
  • Giriş : 13.01.2018 / 14:14:00

Ünlü fotoğrafçı Ara Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Geçtiğimiz yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evinde fotoğraflarını çeken dünyaca ünlü fotoğrafçı Ara Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en sevdiği özelliklerin paylaştı.

Üsküdar Belediyesi tarafından "Foto Muhabiri Ara  Güler'e Vefa Gecesi" düzenlendi.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda  konuşan Ara Güler, dünyada en mühim bilginin tarih olduğunu, çünkü ancak tarih  ile geçmişin öğrenilebileceğini söyledi.

OSMANLI'DAN GELİYORUZ DEVLETİZ DEVLET

Amerikalı bir gazetecinin yanında yetiştiğini dile getiren Güler,  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını çekmesine ilişkin, "Bir gün  bir yere gittik. Bir şey alıyordum. Orada bana yakın oldu. Bir süre evine gittim.  Resimlerini çektim. Bugün de gelir diye düşündüm, gelmedi. Bugüne kadar kaç  Cumhurbaşkanı geçti bizden, 20 tane, 30 tane geçti. Bir tanesi de kafa tutmadı ya  kimseye. Yani onun o tarafı hoşuma gidiyor. Niye çekinsin ki biz devletiz be,  Osmanlı'dan geliyoruz biz. Uygur yazılarını Moğolistan'da çektim. Bütün bunlar  var. Onların nesi var? Zavallı Amerika'nın nesi var?" dedi.

TRT

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