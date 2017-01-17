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Araba şansı devam ediyor

Araba şansı devam ediyor.26256
  • Giriş : 17.01.2017 / 09:18:00

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezleri'nde, Mercedes Benz CLA 200 kazanma şansı 28 Şubat 2017’ye kadar devam ediyor.

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Dört mevsime yayılan hesaplı alışveriş fırsatlarını benzersiz indirim kampanyaları ile taçlandıran Piazza AVM’ler, ziyaretçilerine alışveriş keyfini doyasıya yaşatıyor. Hiç bitmeyen fırsat günleriyle ev tekstilinden ayakkabıya, konfeksiyondan beyaz eşyaya, mutfak gereçlerinden elektronik cihazlara kadar her ihtiyaca cevap veren Piazzalarda kış sezonu adeta şenlik havasında geçiyor. Her biri Türkiye ve dünya çapında ün yapmış markalar, soğuk kış günlerinde, yüzde 70’leri bulan indirimlerle bütçesini düşünen ziyaretçilerin yüzünü güldürüyor. Üstelik her 150 TL ve üzeri alışveriş yapanlar Mercedes kazanma şansı elde ediyor.

Mercedes İçin Heyecan Dorukta

Alışveriş, eğlence ve modaya yön veren marka karmasıyla ziyaretçilerine bol alternatif sunan Piazza AVM’ler, alışverişe keyif katan kampanyaların yanı sıra büyük ödüllü çekilişlerle de kazancın kapılarını ardına kadar aralıyor. Açıldıkları günden bu yana düzenledikleri çekilişlerle birçok kişiyi otomobil sahibi yapan Piazza AVM’lerin bu yılki büyük ödülü Mercedes Benz CLA 200’ler, AVM’lerde sahiplerini bekliyor.  Hayalleri süsleyen otomobiller ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ederken, kampanyada sona yaklaşıldıkça heyecan da katlanarak artıyor.

Son Gün 28 Şubat

1 Kasım 2016’da başlayan ve 28 Şubat 2017 tarihi itibarı ile sona erecek olan kampanya kapsamında, aynı gün içerisinde toplamda 150 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler, çekiliş hakkı elde ederek, Mercedes kazanma şansını yakalıyor. Alışveriş tutkunları, sıfır kilometre otomobilin yanı sıra her bir AVM için; 1 adet Samsung LED TV, 4 adet Samsung Galaxy S7 Edge Gold telefon ve 4 adet Samsung tabletten birini kazanma şansına sahip oluyor. Ziyaretçiler, alışveriş sonrası faturaları ile birlikte başvurdukları AVM’lerin danışma birimlerinden kuponlarını alarak çekilişe katılabiliyor.

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