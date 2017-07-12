Arabadan atlayan kadının sır ölümü
Manisa'nın Selendi İlçesi'nde, özel bir rehabilitasyon merkezinin sahibi Ö.Ç.'nin hareket halindeki aracından atlayan kurumun kadın müdürü Hatice Sevci, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, geçen 7 Temmuz'da saat 02.00'de, Aşağı Güllüce Mahallesi'nde meydana geldi.
özel bir rehabilitasyon merkezi sahibi Ö.Ç. ve merkezin müdürü Hatice Sevci, beraberindeki kadın hademe F.B. ile birlikte Uşak'a gitti. Uşak'tan Manisa'ya dönüşte Ö.Ç., F.B.'yi evine bıraktı.
HASTANE KAPISINA YARALI OLARAK TERK EDİLDİ
Daha sonra Sevci'yi evine bırakmak üzere yola koyuldu. Araç şehir merkezindeki Aşağı Güllüce Mahallesi'ne doğru giderken Sevci araçtan atladı. Yaralanan Sevci, iddiaya göre, Ö.Ç. tarafından Selendi Devlet Hastanesi kapısına bırakıldı.
Ağır yaralı Sevci, sevk edildiği Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ç., tutuklandı.
OTOPSİ YAPILACAK
Nişanlı olduğu öğrenilen Sevci ise yoğun bakım servisindeki yaşam mücadelesini beş gün sonra kaybetti.
Sevci'ye İzmir Adlı Tıp Kurumu'nda otopsi yapılmasına karar verildi.
DİĞER HABERLER
Dev DEAŞ operasyonu: 233 gözaltı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarında 233 kişi gözaltına alındı.
Ramazan'da sigara yasağı dayağına hapis!
Ramazan ayında sigara içtiği gerekçesiyle bir gence yumruk atan şahısa hapis cezası verildi.
İlber Ortaylı'dan 'Direniş Karatay' açıklaması
İlber Ortaylı, 'Direniş Karatay' filminin tarih danışmanı olacağı iddialarına yanıt verdi.
Aydın'da korkunç kaza! 1 işçi yaşamını yitirdi
Aydın'ın Buharkent ilçesinde elektrik akımına kapılan işçilerden biri yaşamını yitirdi.
Eski albaya 2 kez müebbet!
FETÖ'den yargılanan eski Albay Ömer Kulaç'a 4 kez müebbet cezası verildi.