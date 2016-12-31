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Arabalı feribotta korku dolu dakikalar!

Arabalı feribotta korku dolu dakikalar!.19483
  • Giriş : 31.12.2016 / 16:45:00
  • Güncelleme : 31.12.2016 / 16:44:15

Tavşanlı-Eskihisar arasında sefer yapan arabalı feribotun kapağı denize düştü.

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Tavşanlı-Eskihisar arasında sefer yapan arabalı vapurun kapağının denize düşmesi sonucu yolcular korku dolu dakikalar yaşadı.

Feribottaki araçlar denize düşme tehlikesi atlattı ve 4 araç meydana gelen olayda hasar gördü.

Tavşanlı-Eskihisar arasında sefer yapan İstanbullines'e adlı şirkete ait arabalı feribotta dün akşam korku dolu dakikalar yaşandı.

Seyir halindeyken ön kapağı denize düşen feribotta panik yaşandı. İçinde yolcu bulunan bazı araçlar denize düşme tehlikesi geçirdi.

4 araç birbirine çarparak hasar aldı. Bu sırada yolculara can yeleği dağıtıldı. Kaptan Eskihisar'a gitmekten vazgeçip, Tavşanlı'ya geri döndü. O anlar bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Geri dönen feribot araçları ters yöndeki kapaktan indirirken, yolcuların büyük bir kısmı da karayoluyla gönderildi.

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