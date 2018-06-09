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Arabalı vapurda kredi kartı dönemi başladı

Arabalı vapurda kredi kartı dönemi başladı.23339
  • Giriş : 09.06.2018 / 11:41:00

İDO, arabalı vapurda kredi kartı döneminin başladığını açıkladı.

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Sepet Beşik

İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO), Eskişehir-Topçular araba vapuru hattı gişelerinde bundan sonra kredi kartı ile ödeme kabul edileceğini belirtti.

İDO'dan yapılan açıklamaya göre, misafirlerine avantajlı, hızlı, konforlu ve güvenli yolculuk imkanı sunan İDO, Eskihisar-Topçular hattı gişelerinde nakit, HGS veya temassız banka kartlarıyla ödeme seçeneklerine ek olarak kredi kartıyla da ödeme alıyor.

Bu arada, bayram öncesinde ve tatil sezonunda oluşabilecek yoğunluk göz önünde bulundurularak, 11 Haziran-16 Eylül tarihlerinde geçerli olacak yaz tarifesinin biletleri de avantajlı fiyatlarla satışa sunuldu.

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