Arabalı vapurda kredi kartı dönemi başladı
İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO), Eskişehir-Topçular araba vapuru hattı gişelerinde bundan sonra kredi kartı ile ödeme kabul edileceğini belirtti.
İDO'dan yapılan açıklamaya göre, misafirlerine avantajlı, hızlı, konforlu ve güvenli yolculuk imkanı sunan İDO, Eskihisar-Topçular hattı gişelerinde nakit, HGS veya temassız banka kartlarıyla ödeme seçeneklerine ek olarak kredi kartıyla da ödeme alıyor.
Bu arada, bayram öncesinde ve tatil sezonunda oluşabilecek yoğunluk göz önünde bulundurularak, 11 Haziran-16 Eylül tarihlerinde geçerli olacak yaz tarifesinin biletleri de avantajlı fiyatlarla satışa sunuldu.
NTV
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