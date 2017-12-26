Arabistan'da tahliyeler başladı
Dünya haber ajanslarına düşen bilgilere göre geçtiğimiz haftalarda başlayan gözaltı furyasında tahliyeler başladı.
Gözaltında tutulduğu öğrenilen 200 kişiden 23'ü serbest bırakıldı.
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