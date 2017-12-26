Facebook Twitter Rss

Arabistan'da tahliyeler başladı

Arabistan'da tahliyeler başladı.9805
  • Giriş : 26.12.2017 / 22:34:00

Suudi Arabistan'da bir süredir tutuklu bulunan üst düzey yetkililerin tahliye edilmeye başlandığı öğrenildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Dünya haber ajanslarına düşen bilgilere göre geçtiğimiz haftalarda başlayan gözaltı furyasında tahliyeler başladı.

Gözaltında tutulduğu öğrenilen 200 kişiden 23'ü serbest bırakıldı.

İşte o ışığın nedeni!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Kuzey Kore'den ABD'ye: Kanıt gösterin!

Kuzey Kore'den ABD'ye: Kanıt gösterin!

Kuzey Kore, Amerika Birleşik Devletleri'ne o yazılım konusunda yanıt verdi.

Rusya'dan açıklama: Suriye'de kalıcıyız

Rusya'dan açıklama: Suriye'de kalıcıyız

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesinin Suriye politikası ile ilgili açıklama yaptı.

 

Buzlar eridi, ABD'nin gizli silahı çıktı!

Buzlar eridi, ABD'nin gizli silahı çıktı!

Buzları erimesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin gizli silahı ortaya çıktı.

Suudi Arabistan Kralı, Macron ile görüştü

Suudi Arabistan Kralı, Macron ile görüştü

Suudi Arabistan Kralı Selman, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü.

 

ABD'den art arda savaş açıklamaları

ABD'den art arda savaş açıklamaları

Amerika Birleşik Devletleri'nden 2 önemli isim savaş naraları attı.

Rus ve İngiliz bakanla canlı yayında kapıştı

Rus ve İngiliz bakanla canlı yayında kapıştı

Moskova'da Rus ve İngiliz bakanların yaptığı toplantı olay yarattı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya