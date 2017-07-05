Vatandaşa kötü haber!
Vatandaşa kötü haber geldi. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası, motorin fiyatlarındaki artış, otogazda indirim bekleniyor. Zammın bu gece ve indirimin 6 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacağı duyuruldu.
Ankara'da litresi ortalama 4,37 liradan satılan motorinin litre fiyatı 4,48 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 4,32'den 4,43 liraya, İzmir'de ise 4,36'dan 4,47 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. Motorinin litresinde en son 9 Haziran'da 8 kuruş indirim yapılmıştı.
TRT
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