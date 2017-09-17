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Aracının viteslerini karıştırınca ölümden döndü!

Aracının viteslerini karıştırınca ölümden döndü!.26521
  • Giriş : 17.09.2017 / 14:24:00

İstanbul'da aracını yanlışlıkla geri vitese takan sürücü, apartman ile kaldırım arasında asılı kaldı.

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Sepet Beşik

Beşiktaş Dikilitaş Emirhan Caddesi üzerinde görenleri şaşkına çeviren bir kaza gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, aracını park ettiği yerden çıkarmak isteyen bir kadın sürücü vitesi karıştırdı. Sürücü, yanlışlıkla aracı geri vitese alıp gaza basınca araç hızla geri giderek apartman ve cadde arasında asılı kaldı. Apartman ve cadde arasına bir aracın asılı kaldığını ve kadın sürücünün hala aracın içinde olduğunu gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde mahsur kalan kadın sürücüyü kurtardı. Ardından apartman ve cadde arasında asılı kalan araç halat bağlanarak sıkıştığı yerden çıkarıldı. 

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