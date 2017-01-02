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Aralık ayı ihracat rakamları açıklandı

Aralık ayı ihracat rakamları açıklandı.21493
  • Giriş : 02.01.2017 / 11:22:00
  • Güncelleme : 02.01.2017 / 11:20:47

2016 yılının Aralık ayında ihracatın yüzde 9.31 oranında arttığı açıklandı.

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Kritik rakam açıklandı. 2016 yılının Aralık ayında ihracatın yüzde 9.31 oranında arttığı açıklandı. İthalat ise yüzde 18.4 milyar dolara çıktı.

2016 yılında Türkiye'nin ihracatının yüzde 0,84 azalışla 142.6 milyar dolar, ithalatın ise yüzde 4.17 azalışla 198.6 milyar dolar gerçekleştiği açıklandı.

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