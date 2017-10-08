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Aralıksız oyun oynadı, gözünden oldu

Aralıksız oyun oynadı, gözünden oldu.17088
  • Giriş : 08.10.2017 / 10:26:00

Çin'de ismi açıklanmayan 21 yaşındaki bir kadın, 1 hafta boyunca 8 saat aralıksız oyun oynadığı gözünü kaybetti

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Çin'de 21 yaşındaki bir kadın, uzun süre oyun oynamaktan bir gözünü kaybetti.

Çin’in Guangdong bölgesindeki Dongguan kentinde yaşayan ismi açıklanmayan kadının, son 1 haftadır “Arena of Valor/Honour of Kings” isimli oyunu oynamak için telefonunu elinden düşürmediği ve gün boyu hareket etmeden 8 saat aralıksız oyun oynaması sonucunda yaşadığı göz yorgunluğu nedeniyle gözünde “retinal arter makroanevrizması” yaşadığı öğrenildi. Oyunun sadece Çin’de 200 milyon takipçisi var. Uzmanlar, bu oyunları “Elektronik eroin” olarak yorumluyor. Çin’de 17 yaşında bir çocuk da 40 saat aralıksız oyun oynamaktan felç geçirmişti.

‘HASTALIĞI TAHRİK ETTİ’

Prof. Dr. Kadircan Keskinbora, “Retinal arter makroanevrizması, genellikle doğuştan gelen bir hastalıktır. Gözünü kaybeden bu kadın, muhtemelen uzun süre hareketsiz kalarak oyunu oynadığı için vücudunun genel hemodinamiğini (kan dolaşımı dinamiğini) bozarak, zaten altyapıda da mevcut hastalığı tahrik etti. Büyük bir kanama sonucu da gözünü kaybetti. Yani bu durum olabilir. Ancak şunu da belirtmekte fayda var, çok büyük bir ıkınma ya da performansla da kanama yaşayıp gözünü kaybedebilirdi” dedi. 

Habertürk

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