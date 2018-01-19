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Arap Emirlikleri, Katar'ı haritadan sildi

Arap Emirlikleri, Katar'ı haritadan sildi.27725
  • Giriş : 19.01.2018 / 12:21:00

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), komşusu Katar'ı haritadan sildi.

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fransa'dan isim hakkında alarak kurduğu Abu Dabi Louvre Müzesi'nde Katar'ı müzesinin çocuk bölümündeki haritadan kaldırıldığını bildirdi.

Washington Institute isimli düşünce kuruluşunda yer alan Körfez uzmanı Simon Henderson imzalı bir makalede, özellikle son dönemde karşılıklı hava sahası ihlali gerekçesiyle tansiyonun yükseldiği Katar-BAE gerilimi ele alındı.

Makalede, Abu Dabi'nin Paris'ten isim hakkı alarak kurduğu Louvre Müzesi'nin çocuk bölümünde kullanılan haritada "Katar'ın tamamen haritadan silindiğini" aktaran Henderson, müzede yapılan "bu görmezden gelmenin Fransa'nın BAE'ye sağladığı Louvre ismini kullanma anlaşmasıyla uyuşmayacağı" değerlendirmesinde bulundu.

BAE'nin Fransa'nın en prestijli müzelerinden Louvre'a sadece isim hakkı için 520 milyon dolar ödediği aktarılmıştı. Abu Dabi'nin, "sanat kredileri, özel sergiler ve yönetim danışmanlığı" için Louvre yönetimine ek bir 747 milyon dolar ödeyeceği bilgisiyle müze, toplamda 1,3 milyar dolara yakın faturasıyla dikkati çekmişti.

TRT

Başbakan: Harita güncellendi!

Hükümetten açıklama: Bu operasyon yapılacak

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