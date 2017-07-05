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Arap ülkelerinden 'Katar' açıklaması!

Arap ülkelerinden 'Katar' açıklaması!.16065
  • Giriş : 05.07.2017 / 19:34:00

Katar krizini görüşmek üzere Kahire'de biraraya gelen 4 Arap ülkesinden açıklama geldi.

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Başta Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri olmak üzere Katar’ı terörizme destek vermekle suçlayıp diplomatik ilişiklerini kesen ülkeler Mısır'ın başkenti olan Kahire'de Katar krizini konuşmak üzeere toplandı.

4 Arap ülkesi görüşme sonucunda yaptığı açıklamada "Katar politikalarını değiştirene kadar yaptırımlar sürecek. İleride Katar'a yönelik yeni adımlar atacağız." dedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı "Katar krizinde Türkiye'nin tarafsız kalmaya devam edeceğini ümit ediyoruz. Katar'a yönelik siyasi ve ekonomik ambargo devam edecek. Uygun zamanda ek adımlar atacağız" dedi.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, Katar'ı terörizme destek olmakla suçlamış ve geçtiğimiz ay diplomatik ilişkileri kestiklerini açıklamıştı. 

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