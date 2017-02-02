Aras Kargo'ya kayyum atandı
Aras Kargo Anonim Şirketi'ne şirketin A grubu hissedarı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Evrim Aras'ın yapmış olduğu başvuru neticesinde İstanbul Anadolu 5. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından ticari kayyum atandı.
Şirketten yapılan açıklamada "Avusturyalı azınlık ortağıyla ilgili güven ortamının kalmaması ve yabancı ortağın ortaklığın başından beri şirketin değerini düşürmeye yönelik planlı adımlar atması nedeniyle, Aras Kargo'nun büyümesine destek verecek kararların alınması hedefiyle yapmış olduğu hukuki başvurular sonuç verdi" denildi. Şirketin yüzde 75'i Aras Ailesi'nde, kalan yüzde 25 hisse ise Avusturyalı ortakta bulunuyor.
TRT
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