Facebook Twitter Rss

Arazi tartışmasında torunlarına ateş açtı!

Arazi tartışmasında torunlarına ateş açtı!.22108
  • Giriş : 01.07.2018 / 09:07:00

69 yaşındaki Mecit İlhan, arazi nedeniyle tartıştığı torunları Ali İlhan ile Hicabi İlhan'a av tüfeğiyle ateş açtı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Olay, akşam saatlerinde Kurugöl köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Mecit İlhan ile torunları Ali İlhan ve Hicabi İlhan arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada Mecit İlhan, evde bulunan av tüfeğiyle torunlarına ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Ali İlhan ve Hicabi İlhan kardeşlerle tartaklanan dede Mecit İlhan yaralandı. Mecit İlhan ile torunları Ali ve Hicabi İlhan ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan dede ile torunlarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayı duyup hastaneye gelen İlhan kardeşlerin annesi Besey İlhan ile yakınları ise baygınlık geçirdi. Polis ve jandarma olay yeri ile hastanede güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tepki çeken tweet: Soylu, Karayılan'dan zararlı

Münbiç'te 7. devriye!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Kamuya 8 bin personel alınacak!

Kamuya 8 bin personel alınacak!

Temmuz ortasına kadar kamuya 8 bin sözleşmeli işçi alımı yapılacak.

Tanıtım yapan gençlere ahlaksız teklif!

Tanıtım yapan gençlere ahlaksız teklif!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, diş fırçası ve diş macunu tanıtımı yapan üniversite öğrencisi iki kızın,

 

Gözyaşları içinde toprağa verildi

Gözyaşları içinde toprağa verildi

8 yaşında hayata gözlerini yuman Eylül Yağlıkara dua ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

2 yaşındaki Güneş'ten acı haber!

2 yaşındaki Güneş'ten acı haber!

Ailesinin otomobilde unuttuğu öne sürülen 2 yaşındaki Güneş Bulut, yaşamını yitirdi.

 

Irak'ın kuzeyine hava operasyonu!

Irak'ın kuzeyine hava operasyonu!

TSK, Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesine hava operasyonu düzenledi.

AK Parti'den çok sert Eylül açıklaması

AK Parti'den çok sert Eylül açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, küçük Eylül'le ilgili çok sert açıklama yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya