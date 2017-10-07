Arda Barcelona'dan ayrılıyor!
İspanyol devi Barcelona'da forma giyen golcü futbolcu Arda Turan, Barça'dan Ocak ayında ayrılacağını açıkladı.
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Erdoğan: Bedelini ödeyecekler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak'ta yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.