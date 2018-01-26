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Arda'dan Aslıhan Doğan'a ile dini nikah

Arda'dan Aslıhan Doğan'a ile dini nikah.18913
  • Giriş : 26.01.2018 / 15:05:00

Golcü futbolcu Arda Turan'ın Aslıhan Doğan'a dini nikah kıydığı iddia edildi.

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Sepet Beşik

İspanyol devi Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda Turan'ın bir küs bir barışık olduğu sevgilisi Aslıhan Doğan'a dini nikah kıydığı iddia edildi.

Akşam Life'da yer alan habere göre; Barcelona'dan Başakşehir'e transfer olarak yeniden Türkiye'ye geri dönüş yapan Arda Turan, özel hayatında çok konuşulacak bir hamleye imza attı! Ünlü futbolcunun bir dargın bir barışık birliktelik yaşadığı Aslıhan Doğan'la dini nikâh kıydığı iddia edildi. İkili, bu mutluluklarını şimdilik yakın çevresine duyurdu.

Çiftin bu yaz da gösterişten uzak sade bir düğün töreniyle nikâh masasına oturabilecekleri söylendi. Bu arada adının farklı isimlerle anılmasından rahatsız olan futbolcunun Türkiye'ye geri dönmesinin ana nedenlerinden birinin de kısa sürede yuva kurup çocuk sahibi olmak olduğu ifade edildi.

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