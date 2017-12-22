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Arda'dan Fatih Terim yorumu!

Arda'dan Fatih Terim yorumu!.11651
  • Giriş : 22.12.2017 / 10:23:00

Fatih Terim'in yeniden Galatasaray'ın başına gelmesi gündeme bomba gibi düştü.

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Türkiye Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinden alınan Fatih Terim'in yeniden Galatasaray'ın başına geçmesine, arasının limoni olduğu başarılı oyuncu Arda Turan'dan ilk açıklama geldi.

eski futbolcu Sedat Yeşilkaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Kaptan, 3-4 gün önceGalatasaray'ın her zaman hocası Fatih Terim'dir ve şimdi tekrar gelmelidir" ifadelerini kullandığını söyledi.

Yeşilkaya, yaptığı paylaşımda, "Sizler hala Arda Turan ile ugraşsanız da kaptan 3-4 gün önce Galatasaray'ın her zaman hocası Fatih Terim'dir ve şimdi tekrar gelmelidir dedi. Arda Turan bir değerdir ve ülkemizin yetiştirdiği en kariyerli, en başarılı oyuncudur. Saygı." ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere Arda Turan'ın devre arasında Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilmişti. Milli futbolcunun transferinin Terim'in gelişinin ardından nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

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