Arda: G.Saray'dan başka takımda oynamam

İspanyol devi Barcelona'da forma giyen milli gururumuz Arda Turan, Beşiktaş'a transfer olacağı iddiaları ile ilgili konuştu.Barcelona'dan ayrılması kesinleşen Arda Turan’ın başta Beşiktaş olmak üzere Trabzon ve Başakşehir’in transfer listesinde olduğu iddia edilmişti. Hatta milli oyuncunun, Beşiktaş formasını giymeye yakın olduğu da vurgulanmıştı. Gündeme gelen bu haberler sonrası deneyimli ismin yakın arkadaşları Arda Turan’a “Türkiye’de Galatasaray ’dan başka bir takımın formasını giyer misin?” sorularını iletmeye başladı. 30 yaşındaki oyuncu, “Ben G.Saray’ın şu an bir futbolcusu değilim ama her zaman taraftarıyım. O kulübe ve renklere gönülden bağlıyım. Bu yüzden Türkiye’de G.Saray’dan başka bir takımda oynamam mümkün değil. Çıkan iddialara inanmayın” şeklinde yanıt vererek tüm dedikodulara son noktayı koymuş oldu.Arda’nın G.Saray’da oynaması ise çok zor gözüküyor. Nedeni ise G.Saray’ın başında Fatih Terim’in olması. Bilindiği gibi Euro 2016 döneminde ikili arasında bazı sorunlar yaşanmıştı. Igor Tudor, döneminde Başkan Dursun Özbek, Arda Turan’ı yeniden takımın başına getirilmesi için çok çaba saffetmişti. 41 milyon euroya Arda’yı kadrosuna katan Barcelona, 20 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Bu rakamı veren bir kulüp şu an yok. İspanyol ekibinden yıllık 7 milyon euro kazanan tecrübeli oyuncu ile İngiltere’den 2, Çin’den de 1 takım ilgileniyor. Arda’nın ise net kararını menajeri Ahmet Bulut ile yapacağı toplantı sonrası vereceği belirtiliyor.30 yaşındaki oyuncunun Barcelona ile 2020’ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Arda Turan, 2017-18 sezonunda hiçbir resmi maçta forma giyemedi. Milli oyuncu, Barcelona forması ile en son 26 Nisan 2017 tarihinde oynanan Osasuna maçında sahaya çıkmıştı. 2016-17 sezonunda 30 resmi müsabakada görev alan Arda Turan, 13 gol, 6 asist yaparak takımına katkı sağlamıştı.AKŞAM