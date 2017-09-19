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Arda iyileşti ama yine kadroya alınmadı!

Arda iyileşti ama yine kadroya alınmadı!.11651
  • Giriş : 19.09.2017 / 08:32:00

Arda Turan, iyileşti ama yine de Barcelona kadrosuna alınmadı.

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Sepet Beşik

Talihsiz bir sakatlık geçiren ve son 2 gündür takımla antremanlara çıkabilen Arda Turan'ın Eibar karşısında forma giyemeyeceği öğrenildi.


Barcelona'nın teknik direktörü Ernesto Valverde'nin açıkladığı 18  kişilik maç kadrosunda şu isimler yer aldı: Ter Stegen, Cillessen, Semedo, Pique,  Rakitic, Busquets, Denis Suarez, Iniesta, Luis Suarez, Messi, Mascherano,  Paulinho, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto, Deulofeu, Vidal ve Vermaelen.

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