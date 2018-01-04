Arda kararını verdi, Başakşehir'e geliyor
İspanyol devi Barcelona'da forma giyen golcü oyuncu Arda Turan kararını verdi. Adı Beşiktaş ve Galatasaray'la anılan oyuncunun Başakşehir'e geleceği iddia edildi.
Başakşehir, bu sezon Barcelona'da forma şansı bulamayan Arda Turan ile Cuma günü sözleşme imzalayacak. Süper Lig'de ilk yarının lideri Başakşehir, transfer çalışmalarına hız verdi. Transfer Merkez'in haberine göre Başakşehir, adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan milli yıldız Arda Turan ile anlaşmaya vardı. Başakşehir, Barcelona'da bu sezon forma şansı bulamayan Arda Turan ile Cuma günü sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Abdullah Avcı'nın ekibi geçen sezon da ligin ilk yarısını lider tamamlamış ve devre arasında kadrosuna Emmanuel Adebayor'u katmıştı.
HÜRRİYET
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