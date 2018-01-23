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Arda Kural dizi çekimleri için Diyarbakır'da

Arda Kural dizi çekimleri için Diyarbakır'da.14439
  • Giriş : 23.01.2018 / 11:23:00

Oyuncu Arda Kural, zor günleri geride bırakarak kariyerine odaklandı.

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Beşik Modelleri

Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle zor günler geçiren hatta sokaklarda yatan Arda Kural hayata döndü. Yetenekli oyuncu senaryosunu kendş yazdığı, yönetmenliğini Tolga Öztürk'ün yaptığı dizinin çekimlerine başladı.

Arda Kural, Cihad Yüce ve Velat Araz'ın da rol aldığı 'Çapraz' dizisinin çekimleri dışında Diyarbakır'ın tarihi ve turistik yerlerini geziyor.

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