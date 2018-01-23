Arda Kural dizi çekimleri için Diyarbakır'da
Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle zor günler geçiren hatta sokaklarda yatan Arda Kural hayata döndü. Yetenekli oyuncu senaryosunu kendş yazdığı, yönetmenliğini Tolga Öztürk'ün yaptığı dizinin çekimlerine başladı.
Arda Kural, Cihad Yüce ve Velat Araz'ın da rol aldığı 'Çapraz' dizisinin çekimleri dışında Diyarbakır'ın tarihi ve turistik yerlerini geziyor.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Ufak Tefek cinayetler dizisi kaldırılıyor mu?
Star TV'de düzenlenene Ufak Tefek cinayetler dizisinden kötü haber geldi.
İbrahim Tatlıses'ten Afrin açıklaması geldi
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'ten Afrin ile ilgili açıklama geldi.
Demet Şener ile İbrahim Kutluay boşandı
Ünlü manken Demet Şener ile eski basketbolcu İbrahim Kutluay boşandı.
Bülent Ersoy uçakta koltuk kavgası çıkardı
Türk Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy, uçakta koltuk kavgası çıkardı.
Şarkıcı Demet Akalın'ın çorapları 5 bin TL!
Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın giydiği çorapların fiyatı dudak uçuklattı.
Ercan: Teyzem cesetler şişmesin diye çağırmış
Vatan Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker'in yeğeni Dora Ercan çarpıcı açıklamalarda bulundu.