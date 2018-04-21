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Arda, Medipol Başakşehir'i zirveye taşıdı

Arda, Medipol Başakşehir'i zirveye taşıdı.16285
  • Giriş : 21.04.2018 / 09:50:00

Golcü oyuncu Arda Turan, Medipol Başakşehir'i zirveye taşıdı.

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Beşik Modelleri

İspanyol devi Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan tecrübeli oyuncu Arda Turan, takımın havasını değiştirdi.

Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir evinde ağırladığı Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Arda Turan Kayserispor karşısında 1 gol 1 asistle oynadı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi kazanan Başakşehir puanını 62'ye çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Başakşehir'de gol perdesini 28. dakikada Arda'nın asistinde Visca açtı. 54'te Umut Bulut durumu eşitledi. 66'da ise gecenin yıldızı Arda Turan Başakşehir'i öne geçiren golü attı. Gecenin skorunu belirleyen gol ise 90'da Elia'dan geldi.

Avcı ikinci yarıda İrfan Can, Mossoro ve Uğur Uçar'ı oyuna alırken Sumudica ise Mendes ve Kravets'i oyuna dahil etti.

Maçın uzatma anlarında Sumudica Hüseyin Göçek tarafından tribüne gönderildi.

Başakşehir gelecek hafta Osmanlıspor'a konuk olacak. Kayserispor ise Alanyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'de 30. haftasının açılış maçında  sahasında Kayserispor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de deneyimli Fransız sol  bek Gael Clichy maç kadrosunda yer almadı.

Clichy'nin sol dizindeki Ağrı nedeniyle tedbir amaçlı kadroya  alınmadığı öğrenildi.

Avcı'dan zorunlu değişiklik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçtiğimiz hafta  deplasmanda Galatasaray'a 2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın kadrosunda zorunlu  olarak tek değişikliğe gitti.

Avcı, tedbir amaçlı kadroya alınmayan Clichy'nin yerine Alparslan  Erdem'e sol bekte görev verdi.

Deneyimli teknik adam, Kayserispor karşısında takımını sahaya, Volkan  Babacan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Alparslan Erdem, Emre Belözoğlu, Mahmut  Tekdemir, Visca, Arda Turan, Elia ve Adebayor ilk 11'iyle sahaya sürdü.

Anlamlı pankart

Medipol Başakşehirli futbolcular, Kayserispor karşılaşması öncesinde  sahaya "Benden sana kitap en güzel hediye" yazılı pankartla çıktı.

Turuncu-lacivertli futbolcular, Herkese Kitap Vakfının düzenlediği  kampanyaya bu pankartla destek verdi.

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