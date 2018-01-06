Facebook Twitter Rss

Arda'nın ABD'ye gideceği iddialarına yanıt geldi

Arda'nın ABD'ye gideceği iddialarına yanıt geldi.21744
  • Giriş : 06.01.2018 / 08:36:00

Golcü oyuncu Arda Turan'ın menajeri, ABD iddilarına cevap verdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

İspanyol devi Barcelona'da top koşturan Arda Turan ile ilgili iddilar birbirini kovalıyor. Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir'den sonra golcü oyuncunun ABD'ye transfer olacağı iddia edildi.

beIN Sports'un duyurduğu habere göre, ABD ekiplerinden Chicago Fire ile görüşen Arda Turan'ın transferi her an gerçekleşebilir.

Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut: "Chicago haberleri doğru değil." dedi.

ŞAMPİY10

ABD'den Rusya'ya: Bedelini öder

Volkan Demirel: Kovulmadan gitmem

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Fatih Terim'den yönetime: Problemi çözün

Fatih Terim'den yönetime: Problemi çözün

Teknik adam Fatih Terim, sol bek konusundaki isteğini yineledi.

Volkan Demirel: Kovulmadan gitmem

Volkan Demirel: Kovulmadan gitmem

Deneyimli kaleci Volkan Demirel, takımı ve kariyerine dair açıklamalar yaptı.

 

Galatasaray Başkanı: Cesur adımlar atmalıydık

Galatasaray Başkanı: Cesur adımlar atmalıydık

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, takımı ile ilgili aldığı kararlar hakkında konuştu.

Fenerbahçe karıştı! Ünlü futbolcu kadro dışı

Fenerbahçe karıştı! Ünlü futbolcu kadro dışı

Fenerbahçe'de tecrübeli oyuncu Ozan Tufan ile ilgili gerginlik büyüyor.

 

Arda kararını verdi, Başakşehir'e geliyor

Arda kararını verdi, Başakşehir'e geliyor

Golcü oyuncu Arda Turan ile ilgili bomba etkisi yaratacak bir iddia ortaya atıldı.

Gomis, o Fenerbahçeli'den özür diledi!

Gomis, o Fenerbahçeli'den özür diledi!

Yetenekli oyuncu Bafetimbi Gomis, o Fenerbahçeli'den özür diledi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya