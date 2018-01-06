Arda'nın ABD'ye gideceği iddialarına yanıt geldi
İspanyol devi Barcelona'da top koşturan Arda Turan ile ilgili iddilar birbirini kovalıyor. Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir'den sonra golcü oyuncunun ABD'ye transfer olacağı iddia edildi.
beIN Sports'un duyurduğu habere göre, ABD ekiplerinden Chicago Fire ile görüşen Arda Turan'ın transferi her an gerçekleşebilir.
Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut: "Chicago haberleri doğru değil." dedi.
ŞAMPİY10
DİĞER HABERLER
Fatih Terim'den yönetime: Problemi çözün
Teknik adam Fatih Terim, sol bek konusundaki isteğini yineledi.
Volkan Demirel: Kovulmadan gitmem
Deneyimli kaleci Volkan Demirel, takımı ve kariyerine dair açıklamalar yaptı.
Galatasaray Başkanı: Cesur adımlar atmalıydık
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, takımı ile ilgili aldığı kararlar hakkında konuştu.
Fenerbahçe karıştı! Ünlü futbolcu kadro dışı
Fenerbahçe'de tecrübeli oyuncu Ozan Tufan ile ilgili gerginlik büyüyor.
Arda kararını verdi, Başakşehir'e geliyor
Golcü oyuncu Arda Turan ile ilgili bomba etkisi yaratacak bir iddia ortaya atıldı.
Gomis, o Fenerbahçeli'den özür diledi!
Yetenekli oyuncu Bafetimbi Gomis, o Fenerbahçeli'den özür diledi.