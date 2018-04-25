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Arda'nın eşi Aslıhan istenmeyen gelin oldu

Arda'nın eşi Aslıhan istenmeyen gelin oldu.18913
  • Giriş : 25.04.2018 / 12:44:00

Golcü oyuncu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan istenmeyen gelin oldu.

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Büyüyen Beşik

İspanyol devi Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'ın kıskançlıkları yüzünden Arda'nın arkadaşlarının şikayetçi olduğu belirtildi.

11 Mart akşamı aile arasında yapılan sade bir nikah töreniyle evlenen Arda Turan, evlilik sonrası renkli arkadaş hayatından vazgeçti. Magazin kulislerinde dolaşan iddialara göre Turan'ın sürekli takıldığı arkadaşları Aslıhan Doğan'ı veto ediyor.

Arda Turan hakkında, daha önce de kız arkadaşlarının telefon numaralarını o dönem nişanlısı olan Aslıhan Doğan'ın, isteği üzerine sildiği şeklinde haberler çıkmıştı. Magazin kulislerinde konuşulan iddialar göre Aslıhan Doğan'ın kıskançlığı sadece hemcinsleriyle sınırlı değilmiş.

Aslıhan Doğan'ın, eşi Arda'nın erkek arkadaşlarıyla fazlaca vakit geçirmesini istemediği ve yakın çevresine karşı buz gibi bir tutum içinde olduğu öğrenildi. Turan'ın arkadaşlarının da Aslıhan Turan'a bu yaklaşımından ötürü mesafeli olduğu aynı ortamda bulunmaktan kaçındıkları iddia edildi.

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