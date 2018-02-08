Arda'nın menajeri: Başkan sözünü tutmadı
Golcü oyuncu Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.
Yaz transfer döneminde fırtına gibi esen Galatasaray'da yapılan görüşmelerde aktif rol oynayan menajer Ahmet Bulut isyanda…
Bruma'nın bonuslarla 15 milyon Euro'ya Leipzig'e satılmasını sağlayan Bulut, Belhanda ve Feghouli transferlerinde de Galatasaray adına bonservis pazarlığı yapan isimdi. Ünlü menajerin devreye girmesi sonucu Dinamo Kiev 12'den 8, West Ham 10'dan 4.250 milyon Euro'ya indi. O dönemin başkanı Dursun Özbek ve kardeşi Mehmet Özbek'ten tam yetki alan Bulut'a bu üç transfer karşılığında yaklaşık 2 milyon Euro komisyon sözü verildiği ancak hiçbir ödeme yapılmadığı ortaya çıktı.
Sabah'a konuşan Bulut, "Ben Galatasaray Başkanı'nın sözüne inandım ama yerine getirmediler. Oyuncuların (Bruma, Belhanda, Feghouli) yetki belgeleri bende. Ön sözleşmem var. Avukatım defalarca kulübe gitti ama beni 4 ay oyaladılar. Mağdur oldum. Dursun Özbek ve Mehmet Özbek'in bana verdiği sözlere Cenk Ergün de şahit. Mahkemelik olmak istemiyorum. Yeni başkan Mustafa Cengiz'le de görüştüm, durumu anlattım. Haber bekliyorum" ifadesini kullandı.
SABAH
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