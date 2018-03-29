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Arda'nın menajeri G.Saray'ı mahkemeye verdi

Arda'nın menajeri G.Saray'ı mahkemeye verdi.15914
  • Giriş : 29.03.2018 / 15:23:00

Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, Galatasaray'ı mahkemeye verdi.

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Beşik Modelleri

İspanyol devi Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan eski Galatasaraylı Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, Galatasaray'ı mahkemeye verdi.

Geçtiğimiz günlerde alacaklarının ödenmediği gerekçesi ile Galatasaray'a dava açan Selçuk İnan'ın menajerinden sonra Arda Turan gibi bir çok önemli futbolcunun menajerliğini yürüten Ahmet Bulut'ta Galatasaray'a dava açtı.

Menajer Ahmet Bulut, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda ve Bruma transferlerinden alacağı olan 2 milyon Euro'yu tahsil etmek için Galatasaray'a dava açıyor.

Geçtiğimiz hafta 2016 ve 2017 sezonundan alacakları olduğu için menajer Batur Altıparmak'ın açtığı dava gündem olmuştu.

Sezon başında Sofiane Feghouli, Younes Belhanda ve Bruma'nın Leipzig'e olan transferinden ötürü toplam 2 milyon Euro'ya yakın alacağı olan Ahmet Bulut'un da parasının ödenmediği gerekçesi ile hukuki yollara başvurduğu öğrenildi.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz geçtiğimiz gün yaptığı açıklamda Galatasaray'a karşı yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmayız diyerek menajerlere gözdağı vermişti.

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