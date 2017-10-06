Arda Turan açıkladı: İşte bu beni zorluyor
Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile basın toplantısına katılan Arda Turan, Barcelona'da forma şansı bulamamasını değerlendirdi.
Lucescu’yla birlikte basın toplantısına katılan Arda Turan, “Kendini nasıl hissediyorsun?” sorusuna, “Uzun zamandır oynamadım ve kolay değil. Bu beni zorluyor. Daha önce bunu yaptım." dedi
Lucescu’yla birlikte basın toplantısına katılan Arda Turan, Barcelona’da forma şansı bulamadığı hatırlatılarak yöneltilen “Kendini nasıl hissediyorsun?” sorusuna, “Uzun zamandır oynamadım ve kolay değil. Bu beni zorluyor. Daha önce bunu yaptım. Tekrar yapabilirim. Bazı maçları oynamak için mental olarak hazır olmak daha önemli. Yarın (bugün) bu maçlardan birisi. Tarihî günlerden birisi, ben de bunun parçası olmak istiyorum. Mental olarak hazırım ancak fizik olarak hazır olup olmadığımı göreceğiz” cevabını verdi. Arda, takımın havasıyla ilgili olarak da, “Öncelikli olarak hocamıza teşekkür ediyorum. Böyle bir durumda, bu durumu kabul etmek cesaret ister. Onun cesareti bizi de cesaretlendiriyor. Hocamız kısa çözümlerle bizi bu yoldan çıkartmaya çalışıyor. Önemli bir yol katettik. Bu işi bitirebilmek için bir şans var önümüzde. Buraya kadar getirdiğimiz için mutluyuz. Başarmak için her şeyi deneyeceğiz” sözlerini kullandı.
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